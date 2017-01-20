Трамп ограничит иммиграцию в США в первый день в должности

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, что в первый день в Белом доме Дональд Трамп готов сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничению иммиграции.

Кроме того, он намерен также отменить некоторые указы главы государства Барака Обамы.

"Республиканец также посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое неоднократно подвергал критике во время предвыборной кампании и после своего избрания", - говорится в сообщении.

Читайте также: В ВАШИНГТОНЕ НАЧАЛАСЬ ИНАУГУРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА (ФОТО)



Также добавим, что штаб Трамп объявил о 17 новых назначений в будущей администрации.

Читайте также: В НЬЮ-ЙОРКЕ МНОГОТЫСЯЧНАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ТРАМПА



Напомним, как сообщалось ранее, новоиспеченный глава американского государства Дональд Трамп собрал наибольшее количество пожертвований, чем кто-либо из его предшественников.