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20 января 17, 09:44
Трамп ограничит иммиграцию в США в первый день в должности
Трамп
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Избранный президент США Дональд Трамп намерен подписать ряд исполнительных указов сразу после вступления в должность в день инаугурации.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, что в первый день в Белом доме Дональд Трамп готов сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничению иммиграции.

Кроме того, он намерен также отменить некоторые указы главы государства Барака Обамы.

"Республиканец также посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое неоднократно подвергал критике во время предвыборной кампании и после своего избрания", - говорится в сообщении.

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Также добавим, что штаб Трамп объявил о 17 новых назначений в будущей администрации.

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Напомним, как сообщалось ранее, новоиспеченный глава американского государства Дональд Трамп собрал наибольшее количество пожертвований, чем кто-либо из его предшественников.
URA-Inform
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