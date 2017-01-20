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20 января 17, 09:46
Спецслужбы США проверяют связи советников Трампа с РФ
Трамп
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Расследование ведется по делу о деловых связях советников Трампа с Россией

Спецслужбы США проводят анализ перехваченных переговоров и финансовых операций в рамках расследования связей окружения избранного президента США Дональда Трампа с РФ. Об этом сообщает New York Times.

В частности, расследование ведется в отношении бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Последний, по словам одного из источников, работал с Украиной и Россией.

Отмечается, что расследование ведется по делу о деловых связях советников Трампа с Россией. Так, под внимание спецслужб попали бывший советник Трампа по внешней политике во время кампании Картер Пейдж и сотрудник аппарата Республиканской партии Роджер Стоун. Однако на данный момент неизвестно, кто из российских чиновников фигурирует в расследовании.

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Напомним, Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

Delo
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