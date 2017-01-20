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20 января 17, 10:47
Путинская пропаганда оказалась невероятно эффективной
Путин
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Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям ЕС (East Stratcom Task Force) при Европейской службе внешних связей признала "высокую эффективность" российской пропаганды.

Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям ЕС (East Stratcom Task Force) при Европейской службе внешних связей признала "высокую эффективность" российской пропаганды, пишет немецкий таблоид Bild. Соответствующий экспертный доклад о российской "дезинформационной кампании, которая преследует политические цели" был опубликован в четверг.

Для этих целей, как пишут эксперты, Кремль использовал не только такие крупные государственные СМИ, как RT или Sputnik, но и "маргинальные источники", в числе которых оказались небольшие веб-сайты, блоги и соцсети. "Зачастую использовалась откровенная ложь, которая имела своей целью дискредитировать определенных персон, политические группы, правительства (...) или мейнстрим-СМИ". Исследование, как говорится далее, велось на протяжении 15 месяцев, за это время эксперты "собрали 2,5 тысячи новостных сюжетов на 18 языках, которые противоречили информации, находившейся в свободном доступе".

"Целью этой дезинформационной кампании было ослабить и дестабилизировать ситуацию на Западе как путем обращения к уже существующим проблемам, так и при помощи создания искусственных", - говорится в документе.

В заключение авторы доклада приходят к тревожному выводу, что "западные страны не просто находятся в самом разгаре информационной войны с Россией, а вообще рискуют ее проиграть". "Мы пришли к выводу, что дезинформационная кампания оказалась крайне успешной", - подчеркивают специалисты.

Группа East Stratcom, как добавляет Bild, была создана в марте 2015 года по распоряжению главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
Inopressa
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