Салют в честь Трампа сложился вместо USA в USR - Видео

Англоязычный сегмент интернета обсуждает салют по случаю инаугурации Дональда Трампа, который сложился в надпись USA, больше походившую на USR.









Пользователи соцсетей решили, что замена "A" на "R" не случайна и расшифровали USR как United States of Russia - Соединенные Штаты России.

"Соединенные Штаты России! Добро пожаловать, товарищ! Где водка? Она нам понадобится", - пишут пользователи.









Напомним, что инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа состоится 20 января в Вашингтоне в полдень по местному времени (19.00 по киевскому). За ней можно следить на нашем сайте.

А пока Корреспондент.net собрал самую интересную реакицию американскийх пользователей соцсетей на USR в небе Вашингтона.













"Надпись USA подозрительно похожа на USR", - пишет канадская телеведущая Саманта Би.

"Открывайте водку. Фейерверки сложились в USR вместо USA. Спасибо тебе, Россия, она же СССР"

"Похоже, Путин также купил салют Трампа", - пишет телеведущая и комик Челси Хэндлер.

"ССР... незватает еще одной С"

"Блестящая оплошность. Соединенные Штаты России", - пишет пользователь.

"USR? Серьезно? Трамп уже не скрывает этого. Что случилось с этой страной"