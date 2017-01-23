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20 января 17, 13:08
Салют в честь Трампа сложился вместо USA в USR - Видео
салют
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В Вашингтоне фейерверк сложился в надпись USR, вместо USA.

Англоязычный сегмент интернета обсуждает салют по случаю инаугурации Дональда Трампа, который сложился в надпись USA, больше походившую на USR.

Как пишет Huffington Post, теперь люди будут уверены, что световое шоу в Вашингтоне взломали российские хакеры. Это связано с обвинениями США в адрес России о вмешательстве в американские выборы при помощи кибератак.



Пользователи соцсетей решили, что замена "A" на "R" не случайна и расшифровали USR как United States of Russia - Соединенные Штаты России.
 
"Соединенные Штаты России! Добро пожаловать, товарищ! Где водка? Она нам понадобится", - пишут пользователи.
 


Напомним, что инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа состоится 20 января в Вашингтоне в полдень по местному времени (19.00 по киевскому). За ней можно следить на нашем сайте.
 
А пока Корреспондент.net собрал самую интересную реакицию американскийх пользователей соцсетей на USR в небе Вашингтона.



"Надпись USA подозрительно похожа на USR", - пишет канадская телеведущая Саманта Би.
 
"Открывайте водку. Фейерверки сложились в USR вместо USA. Спасибо тебе, Россия, она же СССР"
 
"Похоже, Путин также купил салют Трампа", - пишет телеведущая и комик Челси Хэндлер.
 
"ССР... незватает еще одной С"
 
"Блестящая оплошность. Соединенные Штаты России", - пишет пользователь.
 
"USR? Серьезно? Трамп уже не скрывает этого. Что случилось с этой страной"
 
Korrespondent
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Комментарии (1)
Igor 20 января 17, 17:22
Конкретный троллинг 999 уровня. Повод напиться русской водки. А смеяться я уже устал. челюсть реально болит.
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