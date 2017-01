Сенегал ввел свои войска в Гамбию

Войска Сенегала вчера вечером вошли на территорию Гамбию с целью передать власть законно избранному президенту Адаму Барроу, который победил на выборах президента в декабре 2016 года.

Вторжение вызвано отказом действующего президента Гамбии Яйя Джамме покинуть пост по окончании мандата 19 января.

В свою очередь победивший на президентских выборах оппозиционный лидер Адама Барроу 19 января принес присягу в посольстве Гамбии в столице Сенегала Дакаре.

"Это победа гамбийской нации. Наш национальный флаг будет среди самых демократических стран мира", — заявил Барроу, узнав, что войска Сенегала войшли в Гамбию.

This is a victory of the Gambian nation. Our national flag will fly high among those of the most democratic nations of the world. #Gambia pic.twitter.com/QRGZg1gzbs

Накануне ООН поддержала Барроу, приняв единогласно резолюцию о легитимности результатов прошедших в Гамбии выборов. В тексте документа также содержится настоятельная рекомендация к бывшему лидеру страны Яйе Джамме "мирно уйти со своего поста".

Однако Джамме отказался это сделать. Вместо этого он ввел в стране военное положение.

После этого Нигерия, Сенегал и Гана объявили о готовности к военному вторжению в Гамбию в случае.

"Если не удастся найти политическое решение, то нам придется вмешаться", — сообщил официальный представитель сенегальской армии.

Когда стало известно о готовности Сенегала ввести войска, Джамме исчез. Его судьба остается неизвестной. По всей вероятности, он мог покинуть Гамбию. Однако не исключено, что Джамме уже нет в живых.

"Убийство Джамме нельзя исключать, однако для Барроу это невыгодно, потому что тогда его президентство начнется с крови. Избавиться от президента хотело бы его ближайшее окружение, например, главком вооруженных сил Баджи, чтобы списать все проблемы страны на Джамме", — утверждает Александр Мишин, кандидат политических наук и соучредитель Центра исследования Африки в Украине.

Как известно, на президентских выборах, которые прошли в стране 1 декабря 2016 года, победу одержал оппозиционный лидер Барроу, набрав 43 % голосов избирателей. Джамме, возглавляющий страну с 1994 года, получил 39 % голосов.

Что это значит для страны

Еще накануне в стране начало разбегаться правительство. Свои посты оставили, в частности, вице-президент и министр юстиции. Al Jazeera сообщает, что в течение последних 48 часов должности оставили 8 министров.

Еще раньше страну покинули туристы. Известно, что британский туристический оператор Thomas Cook эвакуирует туристов накануне инаугурации Барроу.

Также МИД Украины призвало украинцев воздержаться от поездок в Гамбию.

"Гражданам Украины в Гамбии рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, регулярно следить за новостями, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в акциях протеста и демонстрациях, а также всегда иметь при себе документы, которые удостоверяют личность", — говорится в сообщении МИД.

По мнению экспертов, если страну оставят туристы, Гамбию ожидает экономический кризис.

"Туризм формирует 20% ВВП страны. Ежегодно страну посещало более 1 миллиона туристов. По информации правительства Великобритании, только в последние дни было эвакуировано 3,5 тыс. иностранных граждан. Однако часть британцев и голландцев все еще остается на территории страны", — отметил Александр Мишин.

Напомним, Республика Гамбия — небольшое государство в Западной Африке, единственным соседом которой является Сенегал. Он окружает ее с трех сторон за исключением 80 км побережья океана. Гамбия вытянута вдоль реки, давшей ей название, и в самой узкой части ширина страны не превышает 50 км.