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20 января 17, 15:17
Асад свалил вину на США при захвате Пальмиры
Асад
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Сирийский лидер считает, что американцы ничего не делают для того, чтобы остановить террористов.
Сирийский лидер считает, что американцы ничего не делают для того, чтобы остановить террористов.

США стояли у истоков становления террористической группировки Исламское государство и несут ответственность за то, что исламисты вновь захватили древнюю Пальмиру. Об этом Асад заявил в интервью японскому телеканалу TBS, передает сирийское агентство САНА.

"Если говорить откровенно, то ИГИЛ появился под присмотром США. Сначала это было просто Исламское государство, которое действовало только в Ираке. Потом, когда начался конфликт в Сирии, оно стало называться Исламское государство Ирака и Леванта", – сказал Асад и заодно обвинил Турцию в спонсировании ИГИЛ.

Президент Сирии считает, что США и Турция не будут по-настоящему воевать с исламистами.

"Яркий пример из недавнего прошлого – это захват боевиками Пальмиры, который произошел несколько недель назад. Они снова захватили город при попустительстве США и при наличии американских дронов в этом районе. Они прошли через пустыню и взяли город. Сегодня мы говорим об атаках ИГИЛ в городе Дейр-эз-Зоре, и американцы ничего не делают для того, чтобы остановить террористов", – заявил Асад.

Как сообщал Корреспондент.net, ИГИЛ вновь захватило Пальмиру 11 декабря 2016. До этого город на протяжении полугода контролировался сирийскими и российскими военными, которые бежали под натиском исламистов.

Позже боевики показали захваченную российскую базу в Пальмире.
Korrespondent
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