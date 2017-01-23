В Италии после лавины под обломками отеля нашли выживших

В разрушенном итальянском отеле нашли шестеро выживших, в том числе маленькую девочку. Об этом сообщает Ansa.

Кроме того, под завалами все еще остаются живые люди - спасатели неоднократно говорили с ними.

Людей, которых достали из-под завалов, эвакуируют на вертолетах. По уточненным данным, в гостинице находились 34 человека – 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей. Вчера спасатели извлекли четыре тела.

Напомним, ранее сообщалось, что более 30 человек находилось в отеле, который был погребен под лавиной в итальянском регионе Абруццо. В МИД Украины заявили, что граждан Украины не было в отеле.