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20 января 17, 16:33
Россия отомстит Facebook за "цензуру" по отношению к RT
Russia Today
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Едва ли хоть день проходит без того, чтобы Facebook не оказался в центре цензурного скандала, но последняя суматоха вокруг соцсети-гиганта привела к угрозам возмездия со стороны российского государственного цензора.

"Едва ли хоть день проходит без того, чтобы Facebook не оказался в центре цензурного скандала, но последняя суматоха вокруг соцсети-гиганта - временная блокировка страницы российского канала RT - привела к угрозам возмездия со стороны российского государственного цензора", - пишет The Guardian.

"RT было запрещено размещение изображений, видео и трансляции на его странице в Facebook примерно в течение 20 часов, возможно в связи с вопросом об авторском праве, возникшим из-за показа RT итоговой пресс-конференции Барака Обамы в среду. Как считает телеканал, он вел трансляцию, пользуясь подпиской на Associated Press, что не нарушало ничьи права", - говорится в статье.

"Все возможности владельца страницы теперь восстановлены,- заявил в четверг утром представитель Facebook. - Мы изучаем причины временной блокировки".

"Если беспрецедентное давление на RT со стороны американских медиа и соцсетей приведет к ограничению работы российского телеканала, нам придется принять активные ответные меры", - заявил Александр Жаров, глава Роскомнадзора, российского государственного регулятора СМИ.

Роскомнадзор имеет обширные полномочия, позволяющие ему подвергать цензуре интернет-контент, отмечает издание, напоминая, что последним примером тому стала сеть LinkedIn.

Московский журналист Алексей Ковалев сравнил временное закрытие страницы RT на Facebook с цензурой, с которой сталкиваются независимые СМИ в России, если идут вразрез с линией Кремля: "Они попробовали на вкус собственное лекарство".

Inopressa
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