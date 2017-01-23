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20 января 17, 17:33
Россия расширяет свою военную базу в Сирии
ВМФ России
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Россия сможет отправлять в порт Тартус корабли с атомной силовой установкой.
Россия сможет отправлять в порт Тартус корабли с атомной силовой установкой. Россия и Сирия подписали соглашение о размещении ВМФ России в районе порта Тартус сроком на 49 лет, говорится на официальном портале правовой информации России.

В соответствии с текстом документа, после расширения порт Тартус сможет принимать до 11 российских военных кораблей одновременно. Кроме того, Россия получает право отправлять туда и корабли с атомной силовой установкой при условии.
Защиту порта от нападений с моря и с воздуха будет обеспечивать российская сторона, в то время как за оборону от возможных нападений с суши будет отвечать сирийская армия.

При этом пункт базирования будет полностью выведен из-под юрисдикции Сирии, говорится в документе. На его территории будет действовать исключительно российское законодательство.

О создании военно-морской базы России в Тартусе было объявлено осенью 2016 года.

Также отметим, что корабли авианосной ударной группы Северного флота РФ, возвращающиеся на базу в Североморск из похода в Средиземное море, сегодня вошли в Атлантику.
Korrespondent
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