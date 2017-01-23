Россия расширяет свою военную базу в Сирии

В соответствии с текстом документа, после расширения порт Тартус сможет принимать до 11 российских военных кораблей одновременно. Кроме того, Россия получает право отправлять туда и корабли с атомной силовой установкой при условии.

Защиту порта от нападений с моря и с воздуха будет обеспечивать российская сторона, в то время как за оборону от возможных нападений с суши будет отвечать сирийская армия.





При этом пункт базирования будет полностью выведен из-под юрисдикции Сирии, говорится в документе. На его территории будет действовать исключительно российское законодательство.





О создании военно-морской базы России в Тартусе было объявлено осенью 2016 года.





Также отметим, что корабли авианосной ударной группы Северного флота РФ, возвращающиеся на базу в Североморск из похода в Средиземное море, сегодня вошли в Атлантику.