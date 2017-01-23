Дональд Трамп вступил в должность президента США. ФОТО+ВИДЕО

Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность президента США. Торжественную церемонию, которая состоялась в Вашингтоне, транслировал телеканал CNN.





Перед присягой Трампа выступил Мормонский табернакальный хор.





Он исполнил патриотическую песню America, The Beautiful.













«Буду честно исполнять обязанности президента США и буду, насколько позволят силы, оберегать, охранять и защищать Конституцию США. Да поможет мне Бог», — произнес Трамп текст присяги.









Президент Дональд Трамп с семьей во время принесения присяги











45-й президент США присягнул сразу на двух Библиях. Первая — это книга, положа руку на которую приносил присягу 16-й президент США Авраам Линкольн. Вторая — личная Библия Трампа, которую в 1955 году подарила ему его мать в честь окончания им воскресной школы.





Церемонию инаугурации открыл сенатор от штата Миссури, республиканец Рой Блант, следом за ним выступил хор Университета Миссури. После выступления сенатора от штата Нью-Йорк демократа Чака Шумера на сцену вышел глава Верховного суда США Кларенс Томанс. Он привел к присяге избранного вице-президента Майка Пенса.













После официального вступления в должность Трамп выступил со своей первой речью в качестве президента США. Он поблагодарил своего предшественника Барака Обаму и его супругу Мишель за то, что они обеспечили мирную передачу власти.





«Сегодня мы не только мирно меняем власть, но возвращаем ее вам, народу», — заявил Трамп.





В преддверии инаугурации Трампа в Вашингтоне начались волнения. Часть протестующих начали бить витрины магазинов и кафе, опрокидывать урны и вендинговые аппараты. Разгонявшие активистов полицейские применяли слезоточивый газ.









Кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и бывший президент США Билл Клинтон









Бывший президент США Джордж Буш — младший с женой Лорой Буш





Бывшие президенты США Джордж Буш-младший (в центре) и Барак Обама

Бывшие президенты США Джордж Буш-младший (в центре) и Барак Обама



