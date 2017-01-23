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21 января 17, 10:27
Белый дом обнародовал новую программу политики США
Трамп
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Команда Трампа сообщила о ключевых моментах деятельности на ближайшие четыре года.
После приведения к присяге 45-го президента США Дональда Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации. 
 
Согласно документу, приоритетом новой администрации США будет уничтожение террористической группировки "Исламское государство" и для этого потребуются коалиционные действия.
 
Также США разработают современные системы противоракетной обороны для защиты от ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР.
 
При этом в программе отмечается, что новый президент США намерен покончить с сокращением численности вооруженных сил США.
 
Новая администрация подтвердила серьезность намерений бороться с угрозами кибербезопасности страны. 
 
В программе Трампа запланирован выход США из Транстихоокеанского партнерства и готовность выйти при необходимости из намного более важной для страны Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) с Мексикой и Канадой.
 
"Президент Трамп намерен пересмотреть NAFTA. Если наши партнеры откажутся от новых переговоров, которые дадут американским работникам честную сделку, тогда президент уведомит о намерении Соединенных Штатов выйти из NAFTA", − сообщает администрация президента.

Новая команда намерена высылать из страны нелегальных мигрантов с криминальным прошлым, а для "установки барьера на пути бандитизма, насилия и наркотиков" подтверждается намерение построить стену на границе страны с Мексикой. 
 
Администрация Трампа хочет добиться энергетической независимости от ОПЕК "и любых стран, враждебных интересам США". По оценкам новой команды, страна обладает "нетронутыми запасами" в 50 триллионов долларов сланцевой нефти и газа.
 
Как сообщалось, Трамп принял присягу президента в Вашингтоне и официально стал президентом США.
Korrespondent
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