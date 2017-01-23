Бомбардировщики РФ нанесли авиаудар по объектам ИГИЛ в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает Минобороны России.

"Целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов.

Авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С c аэродрома Хмеймим в Сирии.

Также отмечается, что бомбардировщики отправились на операцию, взлетев с территории России. После выполнения боевой задачи все российские самолёты вернулись на аэродромы базирования.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Сирия подписали соглашение о размещении ВМФ России в районе порта Тартус сроком на 49 лет.