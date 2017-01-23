Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.18
USD
27.39
RUB
0.46
EUR
30.08
USD
28.30
RUB
0.48
Новости
Мир
21 января 17, 16:05
Бомбардировщики РФ нанесли авиаудар по объектам ИГИЛ в Сирии
Бомбежка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Шесть бомбардировщиков бомбили объекты в провинции Дейр эз-Зор.
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает Минобороны России.
 
"Целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что было подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов.
 
Авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С c аэродрома Хмеймим в Сирии.
 
Также отмечается, что бомбардировщики отправились на операцию, взлетев с территории России. После выполнения боевой задачи все российские самолёты вернулись на аэродромы базирования.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Сирия подписали соглашение о размещении ВМФ России в районе порта Тартус сроком на 49 лет.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Нью-Йорке предотвращен крупный теракт исламиста ИГИЛ
ФСБ заявила, что предотвратила в Москве серию терактов ИГИЛ
ИГИЛ призывает устраивать новые теракты как в Берлине
Таунсенд: Еще два года, чтобы победить ИГИЛ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мощный торнадо в США унес жизни 11 человек, 20 травмированы
noimageС Сирией покончено. Путин выбрал новую жертву
noimageПапа Римский предупредил об опасности популизма в политике
noimageMoby выпустил яркий клип с Трампом и Украиной (ВИДЕО)
noimageВ Софии прошла инаугурация пророссийского президента
Лента новостей
Загрузка...