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21 января 17, 18:18
Международный день объятий: интересные факты (ФОТО)
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Обниматься — это не только приятно, но еще и полезно

21 января во всем мире люди отмечают один из самых необыкновенных праздников — Международный день объятий. Его основали в Америки в 1986 году, и в скором времени он был распространен по всему миру.

По традиции в этот день можно обнимать даже незнакомых людей. Говорят, что дружеские объятия помогают людям обмениваться душевным теплом.


Кроме того, что обниматься приятно, это еще и полезно, что подтверждают даже ученые. 

Ниже читай подборку фактов о полезности объятий!


  • - Укрепляется иммунитет человека;

  • - повышается уровень гемоглобина в крови;

  • - ускоряется выздоровление после болезней;

  • - улучшается сон;

  • - приходит в баланс функционирование центральной нервной системы;

  • - снимается напряжение и стресс;


  • - повышается самооценка;

  • - уменьшается вероятность сердечно-сосудистых болезней;

  • - во время объятий организм человека вырабатывает  гормоны счастья − эндорфины;

  • - маленькие дети больше всего нуждаются в объятиях, ведь именно в это время в их подсознание закладывается способность любить и делиться своим теплом;

  • - итальянские медики утверждают, что объятия — это залог молодости и долголетия, а люди, способные проявлять нежность, живут в три раза больше, чем сдержанные и замкнутые в себе;

  • - человек, которого обнимают, подсознательно чувствует себя в безопасности;

  • - объятия способствуют расслаблению мышц. С их помощью снижается тактильное напряжение в теле, а иногда даже облегчаются разные типы боли за счет улучшенного кровообращения в мягких тканях.



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: Вирджиния Сатир, 

знаменитый в США психолог

"Дружеские объятия снижают напряжение психики, уменьшают депрессию и страхи, а также способны устранить их; асексуальный контакт человека с другим живым существом, будь то близкий человек, незнакомый или животное — очень важен. Его отсутствие способно лишить человека радости жизни, ощущения близости с человеческим обществом."


Обнимайся как можно чаще и дари душевное тепло своим близким!


Источник: tochka.net
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