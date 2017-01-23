Международный день объятий: интересные факты (ФОТО)

21 января во всем мире люди отмечают один из самых необыкновенных праздников — Международный день объятий. Его основали в Америки в 1986 году, и в скором времени он был распространен по всему миру.

По традиции в этот день можно обнимать даже незнакомых людей. Говорят, что дружеские объятия помогают людям обмениваться душевным теплом.





Кроме того, что обниматься приятно, это еще и полезно, что подтверждают даже ученые.

Ниже читай подборку фактов о полезности объятий!





- Укрепляется иммунитет человека;





- повышается уровень гемоглобина в крови;





- ускоряется выздоровление после болезней;





- улучшается сон;





- приходит в баланс функционирование центральной нервной системы;





- снимается напряжение и стресс;









- повышается самооценка;





- уменьшается вероятность сердечно-сосудистых болезней;





- во время объятий организм человека вырабатывает гормоны счастья − эндорфины;





- маленькие дети больше всего нуждаются в объятиях, ведь именно в это время в их подсознание закладывается способность любить и делиться своим теплом;





- итальянские медики утверждают, что объятия — это залог молодости и долголетия, а люди, способные проявлять нежность, живут в три раза больше, чем сдержанные и замкнутые в себе;





- человек, которого обнимают, подсознательно чувствует себя в безопасности;





- объятия способствуют расслаблению мышц. С их помощью снижается тактильное напряжение в теле, а иногда даже облегчаются разные типы боли за счет улучшенного кровообращения в мягких тканях.









МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: Вирджиния Сатир, знаменитый в США психолог "Дружеские объятия снижают напряжение психики, уменьшают депрессию и страхи, а также способны устранить их; асексуальный контакт человека с другим живым существом, будь то близкий человек, незнакомый или животное — очень важен. Его отсутствие способно лишить человека радости жизни, ощущения близости с человеческим обществом."





Обнимайся как можно чаще и дари душевное тепло своим близким!





Источник: tochka.net

