Международный день объятий: интересные факты (ФОТО)

21 января во всем мире люди отмечают один из самых необыкновенных праздников — Международный день объятий. Его основали в Америки в 1986 году, и в скором времени он был распространен по всему миру.
По традиции в этот день можно обнимать даже незнакомых людей. Говорят, что дружеские объятия помогают людям обмениваться душевным теплом.
Кроме того, что обниматься приятно, это еще и полезно, что подтверждают даже ученые.
Ниже читай подборку фактов о полезности объятий!
- - Укрепляется иммунитет человека;
- - повышается уровень гемоглобина в крови;
- - ускоряется выздоровление после болезней;
- - улучшается сон;
- - приходит в баланс функционирование центральной нервной системы;
- - снимается напряжение и стресс;
- - повышается самооценка;
- - уменьшается вероятность сердечно-сосудистых болезней;
- - во время объятий организм человека вырабатывает гормоны счастья − эндорфины;
- - маленькие дети больше всего нуждаются в объятиях, ведь именно в это время в их подсознание закладывается способность любить и делиться своим теплом;
- - итальянские медики утверждают, что объятия — это залог молодости и долголетия, а люди, способные проявлять нежность, живут в три раза больше, чем сдержанные и замкнутые в себе;
- - человек, которого обнимают, подсознательно чувствует себя в безопасности;
- - объятия способствуют расслаблению мышц. С их помощью снижается тактильное напряжение в теле, а иногда даже облегчаются разные типы боли за счет улучшенного кровообращения в мягких тканях.
знаменитый в США психолог
"Дружеские объятия снижают напряжение психики, уменьшают депрессию и страхи, а также способны устранить их; асексуальный контакт человека с другим живым существом, будь то близкий человек, незнакомый или животное — очень важен. Его отсутствие способно лишить человека радости жизни, ощущения близости с человеческим обществом."
Обнимайся как можно чаще и дари душевное тепло своим близким!
Источник: tochka.net