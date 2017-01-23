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21 января 17, 20:29
В Вашингтоне десятки тысяч женщин идут к Трампу (ФОТО)
Митинг
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В Вашингтоне в 17:00 по киевскому времени десятки тысяч женщин начали марш к Белому дому, чтобы выразить протест против политики 45-го президента США Дональда Трампа и выступить в защиту прав женщин.
Об этом сообщает Голос Америки.

Марш начался с митинга с участием таких звезд, как певицы Кэти Перри и Шер, звезда сериала "Ходячие мертвецы" Данай Гурира, индийская актриса Падма Лакшми, звезда кино Скарлетт Йоханссон и известная феминистка Глория Стайнэм. После митинга протестующие планируют идти в Белый дом.



Организаторы Марша женщин говорят, что они ожидают участия нескольких сотен тысяч человек. Власти Вашингтона подтвердили, что 1800 автобусов были зарегистрированы на парковку в городе в субботу, что означает, что только на автобусах приедут почти 100 тысяч человек.



Организаторы марша говорят, что они хотят показать Трампу в его первый полный рабочий день в офисе, что права женщин являются правами человека. Демонстранты говорят, что они призывают к расовому и гендерному равенству, доступному медицинскому обслуживанию и праву на аборт. Другие вопросы, которые мотивируют участников марша -ликвидация насилия в отношении женщин, экологические вопросы и защита прав работников, людей с ограниченными возможностями, иммигрантов и ЛГБТ сообщества.



Организаторы говорят, что 673 подобных марша запланированы в других городах США и в других странах мира, в частности в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне, Берлине, Найроби и Сиднее.



Ранее тысячи женщин вышли на улицы европейских столиц - Берлина, Рима, Лондона, Амстердама, чтобы присоединиться к "маршу сестер" против президента США Дональда Трампа.



Источник: liga
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