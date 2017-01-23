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21 января 17, 21:28
США не разрешили канадцам въезд в страну на инаугурацию Трам
Канада
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США не разрешили въезд как минимум нескольким канадцам на инаугурацию Трампа. Пограничники расспрашивали иностранцев, поддерживают ли они Трампа
Нескольким гражданам Канады, которые намеревались посетить инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа и Марш женщин в Вашингтоне, пограничная служба не разрешила въезд в страну. Об этом сообщает Reuters.

"Мне кажется, что они просто не были заинтересованы в том, чтобы мы были в стране на инаугурации", - сказала Саша Дейк, 34-летняя медсестра из Монреаля.

Дейк приехала на границу с пятью другими канадцами и двумя французами. Они провели в пункте пересечения границы Лаколь два часа, где их обыскали, заставили разблокировать мобильные телефоны и в конечном счете, отказали во въезде.

"Я надеюсь, что это не представляет собой закрытия или ужесточения пересечения границы",- отметила Дейк.

Джозеф Декунья, 20-летний студент-физик виз Университета Макгилла в Монреале, также не получил разрешения на пересечение границы в Лаколь после того, как его спросили, поддерживают он или его друзья Трампа. "Мы были честными и объяснили, что мы совершенно яростно выступали против Трампа", - сказал он.

Таможенно-пограничная служба США сообщила журналистам по электронной почте, что не вправе обсуждать отдельные случаи.

Отношения между Канадой и Соединенными Штатами находятся под пристальным вниманием после избрания Трампа, который пообещал пересмотреть торговое соглашение с Мексикой и Канадой.

источник: liga.net
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