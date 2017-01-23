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22 января 17, 17:11
В Софии прошла инаугурация пророссийского президента
Социалист Радев
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Социалист Радев неоднократно призывал к улучшению отношений с Россией и отмены антироссийских санкций, введенных ЕС

В Софии прошла инаугурация 5-го президента Болгарии Румена Радева, который победил на выборах в ноябре 2016 года.

По информации Bulgarian News Agency, церемония инаугурации состоялась в Софии на площади Святого Александра Невского.

Напомним, что на выборах президента Болгарии в ноябре 2016 года победил кандидат от Социалистической партии генерал Румен Радев.

Как сообщалось, одной из первых его задач является роспуск парламента, назначение временной администрации и назначении досрочных выборов.

Отметим, что социалист Радев неоднократно призывал к улучшению отношений с Россией и отмены антироссийских санкций, введенных ЕС.

Радев ранее заявлял о том, что Крым является украинским де-юре, но российским де-факто, и что Россия не является врагом Болгарии.

Ранее сообщалось, что Плевнелиев, который сегодня покидает свой пост, призвал своего преемника Румена Радева осудить аннексию Россией украинского Крыма и продемонстрировать пронатовскую и проевропейскую позицию Болгарии.
Delo
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