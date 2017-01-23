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22 января 17, 19:58
Мощный торнадо в США унес жизни 11 человек, 20 травмированы
Урапган
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По меньшей мере 11 человек стали жертвами торнадо, обрушившегося на американский штат Джорджия.
Еще около 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

В штате Вирджиния, на юго-востоке США, в результате усложнения погодных условий и мощного урагана погибло 11 человек. 
Сам регион потерпел мощные разрушения.

Ночью с 21 на 22 января в нескольких американских штатах, расположенных на юго-востоке США, пронесся сильный торнадо. 
Раньше сообщалось, что недавно в штате Алабама пронесся сильный ураган, жертвами которого стало 4 человека.

В американском городе Хаттисберг, это штат Миссисипи, объявлен режим ЧС из-за торнадо. 

Смерч полностью разрушил несколько домов в городе, нарушены коммуникации и электроснабжение. В воскресенье, 22 января, в результате осложнения погодных условий и мощного урагана в американском штате Джорджия 11 человек погибли и 23 были ранены Об этом Politeka стало известно из сообщения агентства ВВС. 
Ухудшение погодных условий предполагается в штатах Флорида и Алабама. Четыре человека погибли из-за торнадо в американском штате Миссисипи, сообщает WDAM. 

Градоначальник Джонни Дюпри прервал свой визит в Вашингтон из-за произошедшего.

Источник: kievsmi.net
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