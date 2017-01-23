Мощный торнадо в США унес жизни 11 человек, 20 травмированы

Еще около 20 человек получили травмы различной степени тяжести.





В штате Вирджиния, на юго-востоке США, в результате усложнения погодных условий и мощного урагана погибло 11 человек.

Сам регион потерпел мощные разрушения.





Ночью с 21 на 22 января в нескольких американских штатах, расположенных на юго-востоке США, пронесся сильный торнадо.

Раньше сообщалось, что недавно в штате Алабама пронесся сильный ураган, жертвами которого стало 4 человека.





В американском городе Хаттисберг, это штат Миссисипи, объявлен режим ЧС из-за торнадо.





Смерч полностью разрушил несколько домов в городе, нарушены коммуникации и электроснабжение. В воскресенье, 22 января, в результате осложнения погодных условий и мощного урагана в американском штате Джорджия 11 человек погибли и 23 были ранены Об этом Politeka стало известно из сообщения агентства ВВС.

Ухудшение погодных условий предполагается в штатах Флорида и Алабама. Четыре человека погибли из-за торнадо в американском штате Миссисипи, сообщает WDAM.





Градоначальник Джонни Дюпри прервал свой визит в Вашингтон из-за произошедшего.



