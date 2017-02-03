НАТО принимает меры устрашения против РФ

К концу февраля на литовскую военную базу Рукла, находящуюся в 80 км от Вильнюса, прибудут 190 единиц бронетехники, в том числе тяжелые танки Leopard-2 и БТРы Marder, а также 450 солдат Бундесвера, где они встретятся с солдатами из Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии, пишет Тобиас Шульце на страницах немецкой газеты Tageszeitung.

В общей сложности под немецким командованием будут находиться около 1000 солдат. Одновременно НАТО создаст три аналогичные боевые группы в Эстонии, Латвии и Польше. Речь идет о "мерах устрашения против России и ответе на кризис на Украине". По словам командующего батальоном подполковника Ларса Обста, "после завершения переброски войск с марта немецкие военнослужащие начнут проводить тренировки и учения со своими иностранными партнерами и, разумеется, литовскими товарищами".

В чем же конкретно будут состоять тренировки солдат в Литве? Ответ на этот вопрос дают военные учения немецкой бронетанковой бригады в декабре 2016 года. Тогда дислоцированные в немецком городе Графенвёр военные тренировались "замедлять наступление противника проведением контрнаступлений". Этот сценарий, как подчеркивает автор, не случаен: еще до саммита НАТО в Варшаве американская аналитическая компания Rand Corporation проиграла возможные сценарии нападения на прибалтийские страны.

В своем тогдашнем сценарии эксперты исходили из того, что "для внезапного нападения на Прибалтику Россия сможет стянуть 27 батальонов численностью по 1000 хорошо обученных и вооруженных солдат в каждом. Слабые прибалтийские армии вместе с союзниками смогли бы противопоставить им только 12 плохо вооруженных, не имеющих танков и неспособных к быстрой передислокации батальонов". В итоге эксперты пришли к выводу, что "при желании российские власти могли бы взять Таллин и Ригу всего за 60 часов". В качестве контрмеры стратеги предложили альянсу разместить в регионе 7 боеготовых бригад по несколько тысяч солдат в каждой. По мнению Rand Corporation, эти бригады "хотя и не были бы в состоянии сдержать удар, но смогли бы выиграть время". Вывод экспертов: нападение становится менее вероятным из-за возможных потерь для российской стороны.

Но, как продолжает автор, есть и другая точка зрения, и ее приверженцы утверждают, что "переброска войск не снижает, а, наоборот, увеличивает риск конфликта". "В тумане гибридной войны приход войск НАТО может повлечь за собой бунты русскоязычных меньшинств, которые затеет и поддержит Россия", - пишет политолог Цюрихского университета Мартин Цапфе. И "если какое-либо подразделение НАТО безрассудно отреагирует на эту конфронтацию, Кремль мог бы сразу воспользоваться этим в качестве предлога для защиты меньшинств".