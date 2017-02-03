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1 февраля 17, 14:40
Российский врач одобряет операции по смене пола
хирург
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Этот врач работает тайно после того, как консервативные активисты начали кампанию запугивания против его клиники для трансгендерных пациентов в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

"Вы не найдете ни одного упоминания о клинике доктора Дмитрия Исаева в интернете, и пациенты не смогут найти ее номер в телефонной книге. Название и адрес держатся в секрете, и те, кто хотел бы записаться к Исаеву, ведущему эксперту по гендерной идентичности, находят местонахождение его клиники в Санкт-Петербурге через знакомых", - пишет The Guardian.

"Этот врач работает тайно после того, как консервативные активисты начали кампанию запугивания против его клиники для трансгендерных пациентов в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете", - говорится в статье.

"Исаев, 60-летний психиатр, в течение девяти лет руководил в университете группой врачей, которая выдавала официальное разрешение на операцию по смене пола и внесение изменений в документы, удостоверяющие личность", - поясняет автор статьи Катерина Палмер.

Но в 2014 году отношение общественности к его работе изменилось. Через год после принятия закона о "пропаганде гомосексуализма" самозваный "охотник" на геев по имени Тимур Булатов возглавил кампанию против Исаева, говорится в статье.

Травля Исаева продолжалась в течение нескольких месяцев. Сначала стали приходить оскорбительные текстовые сообщения, затем началась кампания в соцсетях, причем его номер телефона и фотография были размещены на десятках гомофобных страниц, повествует журналистка.

По словам Исаева, ему пришлось оставить свою должность в университете после того, как жалобы на его работу дошли до окружной прокуратуры.

"Не остановленный накалявшейся атмосферой нетерпимости, Исаев решил вновь открыть свою клинику, на сей раз тайно", - говорится в статье.

По словам Исаева, "охота на ведьм" в последние три года напомнила ему 1980-е, когда исследования пола и гендерной идентичности все еще были основаны на советских научных работах. "Но в те времена, - сказал он, - по крайней мере были ясны правила игры. Невероятно сложно предсказать, что может произойти сейчас".

Inopressa
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