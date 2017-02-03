Россия отказала депутатам из Норвегии в визах

Россия отказала в визах группе депутатов норвежского парламента. Это связано с решением Норвегии ограничить доступ на Шпицберген тем россиянам, в отношении которых действуют международные санкции, передает Интерфакс со ссылкой на среду дипломатический источник.

"Отказ в визах норвежцам – ответная мера на ограничение Норвегией доступа на Шпицберген тех, кто числится в различных санкционных списках, в том числе и в связи ситуацией на Украине", – сказал собеседник.

По сообщениям СМИ, ранее в МИД Норвегии был вызван посол РФ в связи с отказом в российских визах ряду норвежских депутатов, которые планировали в начале феврале посетить Москву.

Как сообщаось, в апреле 2015 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посетил архипелаг Шпицберген, чем вызвал негативную реакцию норвежских властей. Дело в том, что этот чиновник занесен в санкционный список ЕС и Норвегии в связи с событиями в Украине.

В свою очередь, в Москве назвали "необъяснимой и абсурдной" реакцию Норвегии в связи с поездкой Рогозина на Шпицберген.