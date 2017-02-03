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1 февраля 17, 20:19
Польская власть отворачивается от Украины - Gazeta Wyborcza
Польша
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Польский и украинский национализм похожи, что и приводит к «охлаждению» в отношениях двух стран.
Об этом пишет автор Gazeta Wyborcza Павел Вронский, отталкиваясь от недавнего интервью лидера провластной партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского. 

Качиньского, как и многих других представителей ПиС тревожит расхождение во взглядах между странами на общую историю, в частности, отношение к таким фигурам, как Степан Бандера и Роман Шухевич. 

“До сих пор неясно, Украина пойдет в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержки своей исторической легитимности на традициях УПА, на традициях организации, совершившей ужасные преступления против поляков, или откажется от этого пути, — вспоминает слова лидера консервативной польской партии Вронский. 

По его мнению, фактически Качиньский «поставил под сомнение линию Гедройца, которая предписывала поддерживать суверенитет народов на постсоветском пространстве и выбрал «твердую защиту польского интереса» в Украине». Автор материала считает, что политика Качиньского и Украины в трактовке истории несколько похожи. 

 «Националистическое восприятие истории своего государства — безгрешной советской жертвы — сталкивается с польским национализмом, который предписывает, что во имя уважения польской крови власть нашего государства должна требовать от Украины признания грехов и покаяния», — отметил Вронский. 

Также он констатировал, что сам Качиньский изменил отношений к Украине, когда этот вопрос в Польше перестал быть «модным», хотя ранее он ездил на Майдан и кричал там «Слава Украине! Героям слава!». 

«Когда он сориентировался, что большинство его электората не поддерживает Украину, а испытывает к ней исторический ресентимент, сделал ставку на жесткую политику в отношении Киева», — отметил Вронский, добавив, что в Варшаве уже осознают утрату статуса адвоката Украины в Европе на фоне более частых контактов Киева с Францией и Германией.

Источник: kievpravda.com
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