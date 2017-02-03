Новости Мир
1 февраля 17, 23:47
У Трампа официально предупредили Иран
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При этом советник не уточнил, в чем именно заключается предупреждение, однако накануне Иран испытал баллистическую ракету.
При этом советник Трампа не уточнил, в чем именно заключается предупреждение. США вынесли официальное предупреждение Ирану в связи с грядущими испытаниями баллистических ракет.
"Мы официально предупреждаем Иран", - заявил советник американского президента по национальной безопасности Майкл Флинн.
При этом он не уточнил, в чем именно заключается предупреждение.
Накануне сообщалось, что Иран испытал баллистическую ракету впервые после вступления Дональда Трампа в должность президента. После этого США созвали экстренное заседание Совбеза ООН.
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