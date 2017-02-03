У Трампа официально предупредили Иран

"Мы официально предупреждаем Иран", - заявил советник американского президента по национальной безопасности Майкл Флинн.





При этом он не уточнил, в чем именно заключается предупреждение.





Накануне сообщалось, что Иран испытал баллистическую ракету впервые после вступления Дональда Трампа в должность президента. После этого США созвали экстренное заседание Совбеза ООН.