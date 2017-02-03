Боевые действия в Донбассе могут стать первым вызовом Трампу

Поддерживаемые Россией сепаратисты продолжили ракетную и артиллерийскую атаку на Авдеевку в среду в ходе обострения насильственных действий, которые могут стать первым и сложным внешнеполитическим вызовом для новой администрации Трампа, пишет The Washington Post.

"В среду оказалось мало желающих откликнуться на запланированную и организованную украинским правительством эвакуацию Авдеевки: только 145 жителей сели в автобусы, которые должны были вывезти их из зоны боевых действий; 88 из них - дети", - сообщает автор статьи Кристиан Борис.

"С воскресенья здесь были убиты шесть украинских солдат, еще 48 ранены, в то время как, по неподтвержденным сообщениям, сепаратисты понесли тяжелые потери. Сколько жертв среди гражданского населения, неясно", - говорится в статье.

По мнению Алекса Кокчарова, аналитика IHS Jane?s, эскалация насилия может представлять собой демонстрацию силы Россией.

"Россия готова использовать контролируемую эскалацию в Донбассе, чтобы продемонстрировать новой американской администрации, что она контролирует конфликт, - считает Кокчаров. - Это, скорее всего, является частью более масштабной российской стратегии внешнеполитической и военной агрессии".

Тем не менее, отмечает автор статьи, эскалация насилия, как представляется, может принести определенную политическую выгоду и администрации в Киеве, обратив внимание на кажущийся забытым конфликт.

Избрание Трампа отдалось ударной волной на Украине из-за заявленной им готовности к сделке с Россией, напоминает журналист.

Обе стороны надеются использовать для своей выгоды боевые действия, считает Александр Кларксон, преподаватель Королевского колледжа (Лондон). "У меня есть подозрение, что украинская армия и правительство не против активно воспользоваться эффектом от российского артобстрела и военных действий вообще. Порошенко может теперь использовать другой подход и происходящими событиями аргументировать утверждение, что снятие санкций было бы предательством перед лицом агрессора", - считает эксперт.

В то же время Кларксон отмечает: "Путинская ловушка заключается в том, чтобы спровоцировать Трампа принять какие-то меры в связи с атаками в Донбассе, после того как он придал такое большое значение партнерству с Россией".