В НАТО отказались обсуждать с Украиной ПРО

"Организация Североатлантического договора отказалась от плана встретиться с украинскими чиновниками для обсуждения союзнической ПРО, заявили западные чиновники; это - новое свидетельство того, что альянс пытается избежать провокаций в адрес России", - пишут Джулиан Барнс и Натан Ходж в The Wall Street Journal. "НАТО рассматривало возможность обсуждения с Украиной гипотетического падения на ее территории обломков или сбившейся с курса ракеты-перехватчика в случае применения натовской ПРО", - поясняют авторы статьи.

Как отмечает издание, дипломаты Североатлантического альянса "обсуждают способы расширения диалога с Россией", и некоторые чиновники ожидают, что президент США Дональд Трамп "может попытаться добиться от альянса более тесного сотрудничества с Москвой". "Однако эскалация боев на востоке Украины усложняет усилия, прилагаемые Брюсселем и Вашингтоном с целью пересмотра отношений с Россией", - говорится в статье.

"Некоторые дипломаты сказали, что острожный подход к обсуждению ПРО с Украиной имеет смысл, если альянс хочет избежать дальнейшего ухудшения отношений с Россией, - пишут журналисты. - Однако другие союзники опасаются, что НАТО рискует невольно дать сигнал о том, что его решимость помогать партнерам, например Украине, возможно поколебать". Один натовский дипломат сказал изданию, что принятое решение "не ставит крест на будущих обсуждениях с Украиной" этого вопроса, но "привлечение Украины - несколько щекотливый вопрос с политической точки зрения, поскольку может спровоцировать непропорциональную реакцию России".

Как напоминают авторы статьи, натовская ПРО "предназначена для перехвата баллистических ракет, которые могут быть запущены из Ирана"; она состоит из радара и ракет-перехватчиков, размещенных в Румынии, а также на море; она перешла под полный контроль членов альянса в прошлом году". Москва, отмечается в статье, "давно призывает НАТО к соглашению об ограничении союзнической ПРО, но такая договоренность была отвергнута Вашингтоном и Брюсселем".

Некоторые действующие и бывшие чиновники Минобороны США "сказали, что Пентагон опасается, не попытается ли Трамп свернуть или аннулировать всю систему ПРО или ее часть по договоренности с Россией". "По словам других чиновников в Пентагоне, ничто не свидетельствует о каких бы то ни было изменениях политики по ПРО - давнему ключевому приоритету республиканцев в Конгрессе", - передают корреспонденты.

НАТО вело переговоры со странами-партнерами о функционировании своей ПРО и "собиралось включить в эти обсуждения Украину, но французские чиновники выразили обеспокоенность тем, что это может усложнить отношения с Москвой", пишут авторы статьи, ссылаясь на западных чиновников. "Чиновники, осведомленные о внутренних обсуждениях в НАТО, сказали, что отношения с Москвой находятся в деликатной фазе и встреча с Украиной по ПРО легко может оказаться неправильно понятой", - говорится в статье. Авторы добавляют, что им не удалось получить комментарии от украинского и российского представителей в НАТО.