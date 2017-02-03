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2 февраля 17, 11:42
Трамп выдворит беженцев из Австралии
Трамп
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Новоизбранный президент США прокомментировал  старое соглашение, подписанное его предшественником Бараком Обамой о приеме беженцев из Австралии.

В частности, новый американский лидер раскритиковал в пух и прах данный документ.

"Вы можете в это поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Почему? Я изучу эту дурацкую сделку", – заметил Трамп.

Подобная запись появилась сразу после новостей об остром телефонном разговоре между премьером-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом и самим Трампом.

Напомним, что согласно пунктам документа, подписанного в ноябре прошлого года, Австралия должна была осуществить передачу США 1250 мигрантов. Сейчас эти беженцы находятся в центрах на таких островах как Науру и Манус в Тихом океане.

Как сообщалось ранее, Трамп ужесточил свою иммиграционную политику. В частности, теперь въезд в Америку запрещен уроженцам Йемена, Сомали, Ливии, Ирана, Ирака, Судана, а также Сирии.
URA-Inform
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