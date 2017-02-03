Россия - точка пересечения Трампа и Папы Франциска

"Как пишет американский ватиканист Джон Аллен, выделить потенциально конфликтные темы в отношениях Дональда Трампа и Папы Франциска несложно - начиная с продолжения политики по возведению стен на южных границах США и заканчивая мерами по мигрантам. Однако "их политика по России" является точкой, где они могли бы сойтись", - сообщает Маттео Матцуцци в итальянской газете Il Foglio.

Журналист напоминает, что еще в 2013 году Папа Римский обратился именно к Кремлю с целью остановить казавшуюся тогда неизбежной атаку англо-франко-американских сил по Дамаску. У Ватикана и России "одна и та же линия по Ближнему Востоку", отмечает автор. А именно: "защита христианских общин, большое недоверие к так называемым умеренным мятежникам, поддержка (более умеренная со стороны Святого престола) Башара аль-Асада".

"Новый геополитический расклад с Трампом в Белом доме на руку всем, - заявил в беседе с изданием дон Стефано Каприо, преподающий русскую культуру в Папском восточном институте в Риме. "Все заинтересованы в том, чтобы ситуация на Ближнем Востоке стабилизировалась, - и Москва, и Вашингтон", - сказал дон Каприо, добавив, что "Католическая церковь всегда была заинтересована в том, чтобы Россия контролировала Ближний Восток, прежде всего, по духовным причинам. Ведь это, - пояснил священник, - православный регион".

"Мне кажется, что Трамп - это манна небесная для Ватикана, - отметил дон Каприо в беседе с газетой. - То, как он обрисовал свою внешнюю политику, во многом совпадает со Святым престолом; точек пересечения гораздо больше, чем можно было ожидать от президентства Клинтон, и речь идет не только о вопросах этики".

Таким образом, пишет автор статьи, треугольник между Ватиканом, Вашингтоном и Москвой начинает яснее вырисовываться. Вашингтон "хорошо расположен к кремлевскому лидеру", а Святой престол "предлагает диалог по этическим и духовным вопросам", говорится в статье. Так, автор напоминает о прошлогодней встрече Папы и Патриарха Кирилла на Кубе, которая вписывается в эту траекторию.

Как пишет американский ватиканист Аллен, продолжает журналист, "для Франциска столь важна экуменическая цель, что он использовал выражение "братоубийственная война" на Украине, а не "российская агрессия", обескуражив Украинскую греко-католическую церковь". Все тот же Аллен отмечает, что "Папа не хочет совершать ничего, что могло бы вернуть отношения с Патриархом в их прошлое состояние". "Для того чтобы этого избежать, - подытоживает журналист, ссылаясь на ватиканиста, - необходимо "не показаться враждебно настроенными по отношению к национальным интересам России".