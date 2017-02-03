В Венгрии российские шпионы связаны с неонацистами

"В то время, как Владимира Путина в четверг ждут в Будапеште, одно происшествие приподнимает завесу над связью венгерских неонацистов и российских спецслужб", - пишет специальный корреспондент Le Monde Блез Гоклен.

Деревушка Бони никогда не знала такой шумной рекламы. В деревне 2,2 тыс. жителей, она расположена в спальном пригороде города Дьёра, где венгры находят работу на автомобильных заводах. "Мы потеряли покой из-за этой истории с убийством полицейского во время стрельбы в доме крайне правого активиста", - вздыхает Ласло Мукакози, уже лет десять возглавляющий коммуну.

"Он два или три раза пересекался с Иштваном Дьоркошем, ветераном неонацистских группировок, но говорит, что никогда бы не догадался, что 76-летний вежливый мужчина якшался с российскими спецслужбами внутри своего скромного желтого домика", - передает корреспондент.

"26 октября 2016 года правда раскрылась. На рассвете полицейские в гражданской одежде пришли в дом пенсионера, где он с двумя совершеннолетними сыновьями держит тир, защищенный от чужих взглядов, в глубине самого мрачного окрестного леса. Правоохранители искали незадекларированное оружие. Они также подозревали одного из сыновей в намерении совершить насильственные действия в отношении мигрантов", - говорится в статье.

"Завязалась перестрелка, завершившаяся смертью одного из полицейских от выстрела в голову", - повествует автор.

"Агент спецназа, убитый при участии неонациста в стране сильно уклоняющегося вправо Виктора Орбана? Дело сразу получило широкую огласку. Несколько дней спустя интернет сайт Index, один из немногих в Венгрии, которые еще имеют возможность продолжать журналистские расследования, обнаружил, что семья Дьоркоша, и отец и сыновья, поддерживала долговременные отношения с гостями, пришедшими с севера. По этой причине они и находились под наблюдением", - продолжает автор.

"Ссылаясь на официальные источники, Index даже утверждает, что деревня Бони стала настоящим подпольным учебным лагерем, поддерживаемым офицерами российского Главного разведывательного управления (ГРУ)", - информирует Гоклен.

"Советник премьер-министра Венгрии по безопасности Дьердь Баконди отказался комментировать ту историю, но заверил Le Monde, что упоминаемая группа после этого происшествия была расформирована. Один венгерский официальный представитель все же объяснил на условиях анонимности, что Будапешт не был "захвачен врасплох" прессой - он обладает "сведениями относительно деятельности российских спецслужб, которые весьма активны за рубежом".

"Действительно, венгерские власти были встревожены контактами между россиянами и неонацистами начиная с 2014 года, уверяет Жолт Молнар, член Национального собрания от Венгерской социалистической партии, возглавляющий комиссию по национальной безопасности. В то время велись ожесточенные бои на Украине, и появились связи между непонятным интернет-порталом, руководимым кланом Дьоркоша, и верхушкой российского государства", - передает корреспондент.

"Hidfo.ru - сайт венгерских ультранационалистических кругов, о котором никто никогда не слышал до тех пор, пока МИД РФ три года назад не обвинило Будапешт в том, что он отправил танки на Украину. Доказательства? Фотографии, якобы снятые пользователями интернета и размещенные онлайн неонацистами из Бони на сайте Hidfo.ru. Конечно, все они были фальшивыми. Негативы, несомненно, были предоставлены Москвой семейству Дьоркоша для поддержания своей пропаганды", - считает автор.

"Доклад, составленный двумя независимыми экспертами, устанавливает, что число лиц, контактирующих с российскими спецслужбами в Венгрии, удвоилось с тех пор, как я покинул правительство в 2009 году. Теперь оно составляет от 600 до 800 человек", - сказал бывший премьер-министр, лидер Венгерской социалистической партии Ференц Дьюрчань.

"Путин систематически отвергает все обвинения, направленные против его шпионов. Он отправился в качестве друга в венгерскую столицу в четверг 2 февраля, несмотря на санкции, наложенные на его страну Евросоюзом", - отмечает Гоклен.

"Официально все идет хорошо, - говорится в статье. - Орбан подписал контракт на 12 млрд евро с Москвой, чтобы повысить мощность атомной электростанции в Паксе. Будучи сторонником авторитарной власти, он ратует за развитие экономических отношений с Россией. Является ли он ее добровольной жертвой?"

"Владимир Путин его просто использует, чтобы дестабизировать Европу", - считает Дьюрчань.