В Мосул возвращаются мирные жители

В очищенные от боевиков "Исламского государства" районы Мосула вернулись 49 тысяч мирных жителей, передает Анадолу со ссылкой на представителя министерства по делам миграции Ирака Саттара Невруза.

"В восточные районы Мосула и населенный пункт Кайяра на юге города вернулись 49 тысяч человек", - сказал Невруз.

При этом власти ожидают, что число возвращающихся в свои дома жителей Мосула может возрасти.

Напомним, 18 января Ирак заявил об освобождении восточной части Мосула. Премьер страны в конце декабря заявил, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.

Сама военная операция по освобождению Мосула началась в октябре этого года. Поддержку с воздуха иракским военным оказывает авиация стран, входящих в возглавляемую США коалицию.