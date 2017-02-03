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2 февраля 17, 17:15
Россия открыто выражает недовольство по отношению к Норвегии
Шпицберген
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Отношения между Осло и Москвой снова обдало холодом. Официальный визит в Россию комитета по международным делам и обороне Стортинга был отменен.

"Двум норвежским депутатам, фигурирующим в "черном списке" Путина, был запрещен въезд на российскую территорию, они вынуждены были отменить свой визит", - сообщает корреспондентка Le Monde в Швеции Анн-Франсуаз Ивер.

"Отношения между Осло и Москвой снова обдало холодом в среду 1 февраля. Глава норвежской дипломатии Бёрг Бренде объявил о том, что официальный визит в Россию комитета по международным делам и обороне Стортинга (норвежский парламент), намеченный на 2 и 3 февраля, был отменен. Двум из пяти членов делегации Москва отказала в получении визы в отместку за санкции, наложенные Евросоюзом и Норвегией против России", - говорится в статье.

"Визит был запланирован уже давно. Впервые после аннексии Крыма в 2014 году официальные норвежские представители высокого ранга должны были отправиться в Москву", - отмечает корреспондентка.

Борд Вергард Сульелль, депутат от Социалистической левой партии, и Трине Скей Гранде, лидер норвежской Либеральной партии, фигурируют в "черном списке", запрещающем въезд в Россию 89 европейским должностным лицам, начиная с июня 2015 года, говорится в статье.

"В среду министр иностранных дел Норвегии Бёрг Бренде вызвал российского посла в Осло, чтобы выразить ему свое возмущение. Он осудил эту меру, как "бессмысленную и неоправданную", ввиду того, что означенные депутаты, фигурирующие среди критиков путинского режима, далеко не единственные в Стортинге, кто придерживается того же мнения, что иллюстрирует выборочный характер этого списка", - информирует Ивер.

"На своей странице в Facebook посольство России отреагировало на это, утверждая, что список являлся "абсолютно правомерным ответом на враждебные и неспровоцированные действия со стороны Евросоюза и ряда стран, среди которых фигурирует Норвегия". И далее: "Мы думаем, что нашим норвежским партнерам давно пора серьезно задуматься, насколько продуктивно для них поддерживать антироссийские санкции и списки", - передает корреспондентка.
Inopressa
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