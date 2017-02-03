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2 февраля 17, 17:18
Россия отреагировала на безвиз Беларуси для 80 стран
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Введение Россией пограничной зоны с Беларусью в Кремле пояснили введением Минском безвизового режима для граждан 80 стран

Решение создать пограничную зону на границе с Беларусью связано с решением Минска ввести пятидневный безвизовый режим для граждан Евросоюза и США, рассказал высокопоставленный источник в администрации президента России.

Решение Москвы связано с миграционными и террористическими угрозами, объясняют в Госдуме.

"Россия должна была что-то предпринять в связи с историей по визам, пока придумали так", — сказал собеседник "Дождя "в Кремле. По его словам, с отношениями Минска и Москвы "все будет хорошо".

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источник в спецслужбах сообщили, что решение о пограничной зоне было принято в связи с введением Беларусью безвизового режима для граждан США и ЕС. Из-за этого появилась необходимость пограничного контроля в отношении граждан третьих стран, пояснил собеседник. По информации источника издания, пограничный контроль не коснется граждан России и Беларуси.

9 января 2017 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который позволит гражданам 80 стран, в том числе США и всех государств ЕС, находиться в стране без визы в течение пяти дней. Воспользоваться новым правилом смогут только те, кто прибыл в Беларусь через международный аэропорт Минска.

1 февраля стало известно о приказе директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова об установлении пограничной зоны на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью.

Региональные пограничные управления должны установить места и время для въезда или прохода лиц и транспортных средств в пограничную зону. Кроме того, планируется установить предупреждающие знаки.

Официальный представитель МИД Беларуси Мария Ваньшина заявила, что Россия не предупредила республику о своем решении установить пограничную зону.

Delo
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