В США продадут с молотка телефон Гитлера (ФОТО)

В США на аукционе продадут личный телефон лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера.





Аппарат от компании Siemens был подарен нацисту вермахтом. Именно с этого телефона Гитлер отдавал основные приказы в последние два года Второй мировой войны, пишут на CNN.









В США продают личный телефон Гитлера. Фото: Hrivna.info.







Как сообщают организаторы торгов, телефон описывают как “самое разрушительное оружие всех времен”.













Сообщается, что телефон был найден в 1945 году в бункере Гитлера. Позже аппарат хранился у британского офицера Ральфа Райнера. После смерти военного в 1977-м телефон был унаследован его сыном Ранульф Рейнером.



