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2 февраля 17, 19:20
В США продадут с молотка телефон Гитлера (ФОТО)
Гитлер
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Стартовая цена лота - 200-300 тысяч долларов.
В США на аукционе продадут личный телефон лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера. 

Аппарат от компании Siemens был подарен нацисту вермахтом. Именно с этого телефона Гитлер отдавал основные приказы в последние два года Второй мировой войны, пишут на CNN.


В США продают личный телефон Гитлера. Фото: Hrivna.info.

Как сообщают организаторы торгов, телефон описывают как “самое разрушительное оружие всех времен”.



Сообщается, что телефон был найден в 1945 году в бункере Гитлера. Позже аппарат хранился у британского офицера Ральфа Райнера. После смерти военного в 1977-м телефон был унаследован его сыном Ранульф Рейнером.

Источник: neskuchno-news
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