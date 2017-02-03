Дональд Трамп угрожает ввести войска в Мексику

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето пригрозил отправить туда войска, чтобы остановить "плохих парней", если мексиканские военные не смогут справиться с ними самостоятельно. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на выписку из стенограммы разговора, передают Нескучные новости.





Сообщается, что выдержка из диалога ярко иллюстрирует "дипломатию за закрытыми дверями", а также жесткий тон Дональда Трампа, идентичный тому, что он использовал во время предвыборной кампании.





Представитель Белого дома не прокомментировал диалог, в МИД Мексики заявили, что тон беседы был конструктивным.





"У вас есть куча плохих ребят, вы делаете недостаточно, чтобы остановить их. Я думаю, ваши военные боятся, а наши - нет. Так что я мог бы отправить их, чтобы позаботиться об этой ситуации", - сказал Трамп Ньето, согласно выписке, предоставленной Associated Press.



