Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.13
USD
27.00
RUB
0.45
EUR
29.15
USD
26.96
RUB
0.45
EUR
29.81
USD
27.68
RUB
0.47
Новости
Мир
2 февраля 17, 19:29
Дональд Трамп угрожает ввести войска в Мексику
Дональд Трамп.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Если Мексика не в состоянии остановить "плохих парней", это сделают американские солдаты", - заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето пригрозил отправить туда войска, чтобы остановить "плохих парней", если мексиканские военные не смогут справиться с ними самостоятельно. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на выписку из стенограммы разговора, передают Нескучные новости.

Сообщается, что выдержка из диалога ярко иллюстрирует "дипломатию за закрытыми дверями", а также жесткий тон Дональда Трампа, идентичный тому, что он использовал во время предвыборной кампании.

Представитель Белого дома не прокомментировал диалог, в МИД Мексики заявили, что тон беседы был конструктивным.

"У вас есть куча плохих ребят, вы делаете недостаточно, чтобы остановить их. Я думаю, ваши военные боятся, а наши - нет. Так что я мог бы отправить их, чтобы позаботиться об этой ситуации", - сказал Трамп Ньето, согласно выписке, предоставленной Associated Press.

Источник: neskuchno-news
Ещё по теме:
Будущее Балкан туманно
Россия молчит пока весь мир критикует Трампа
Указ Трампа: Украинцам станет сложнее получить визу в США
Психологи подозревают у Трампа расстройство личности
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Шварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США
noimageБелый Дом о санкциях против РФ: Не ослабили, а уточнили
noimageПророчества Наполеона, которым лучше никогда не сбыться
noimageВ США продадут с молотка телефон Гитлера (ФОТО)
noimageБеженцы с Украины не смогли въехать в США из-за указа Трампа
Лента новостей
Загрузка...