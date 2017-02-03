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2 февраля 17, 22:12
Шварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США
Шварценеггер
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Перед этим американский президент заявил, что когда он был ведущим телешоу, то рейтинги были выше, чем у Шварценеггера.

Бывший губернатор штата Калифорния, актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться должностями, передает The Hill.

Ранее Трамп заявил, что он был успешен в роли ведущего в телешоу Подмастерье-знаменитость и раскритиковал актера за низкие рейтинги нового сезона этого шоу, где уже Шварценеггер выступает в роли ведущего. Республиканец также в шутку призвал "помолиться за Арнольда и за рейтинги шоу"

 В свою очередь Шварценеггер  предложил Трампу вернуться к роли ведущего шоу, а ему отдать должность президента США.

"Дональд, у меня есть хорошая идея. Почему бы нам не поменяться ролями? Вернись к работе на телевидении, ведь ты такой специалист по рейтингам, а я займусь твоей работой. Тогда люди смогут спать спокойно снова", - заявил актер.
Korrespondent
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