Шварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США

Бывший губернатор штата Калифорния, актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться должностями, передает The Hill.

В свою очередь Шварценеггер предложил Трампу вернуться к роли ведущего шоу, а ему отдать должность президента США.

"Дональд, у меня есть хорошая идея. Почему бы нам не поменяться ролями? Вернись к работе на телевидении, ведь ты такой специалист по рейтингам, а я займусь твоей работой. Тогда люди смогут спать спокойно снова", - заявил актер.



