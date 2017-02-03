Шварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США

Бывший губернатор штата Калифорния, актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться должностями, передает The Hill.Ранее Трамп заявил, что он был успешен в роли ведущего в телешоу Подмастерье-знаменитость и раскритиковал актера за низкие рейтинги нового сезона этого шоу, где уже Шварценеггер выступает в роли ведущего. Республиканец также в шутку призвал "помолиться за Арнольда и за рейтинги шоу"
"Дональд, у меня есть хорошая идея. Почему бы нам не поменяться ролями? Вернись к работе на телевидении, ведь ты такой специалист по рейтингам, а я займусь твоей работой. Тогда люди смогут спать спокойно снова", - заявил актер.