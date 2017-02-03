Трамп отказался наступать на Ракку, подконтрольную ИГ

Об этом передает The Washington Post.

Как отмечается, окружение предыдущего президента Барака Обамы разрабатывало план наступления на Ракку на протяжении семи месяцев, однако решение атаковать ее силами курдов было принято поздно, а план был составлен лишь к 17 января.

"Они предоставили нам план, в котором были огромные пробелы. Это была попросту плохо сделанная работа", - отметил источник газеты в окружении Трампа.

Согласно его словам, в плане не указывалось, сколько нужно американских военных для поддержки курдов, а также не учитывалась возможная реакция Турции и России. Кроме того, в плане отсутствовал запасной вариант на случай провала курдского наступления.

Также отметим, что новый министр обороны США Джим Мэттис в течение месяца должен представит Трампу новый план наступления на Ракку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты для участия в операции по освобождению от боевиков города Ракка направят в Сирию еще 200 военнослужащих.