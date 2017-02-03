Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
26.99
RUB
0.45
EUR
29.10
USD
27.12
RUB
0.46
EUR
29.80
USD
27.67
RUB
0.47
Новости
Мир
3 февраля 17, 09:31
Трамп отказался наступать на Ракку, подконтрольную ИГ
ИГИЛ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент США Дональда Трамп отказалось от наступления на неофициальную сирийскую столицу террористов "Исламского государства" Ракку.

Об этом передает The Washington Post.

Как отмечается, окружение предыдущего президента Барака Обамы разрабатывало план наступления на Ракку на протяжении семи месяцев, однако решение атаковать ее силами курдов было принято поздно, а план был составлен лишь к 17 января.

"Они предоставили нам план, в котором были огромные пробелы. Это была попросту плохо сделанная работа", - отметил источник газеты в окружении Трампа.

Согласно его словам, в плане не указывалось, сколько нужно американских военных для поддержки курдов, а также не учитывалась возможная реакция Турции и России. Кроме того, в плане отсутствовал запасной вариант на случай провала курдского наступления.

Также отметим, что новый министр обороны США Джим Мэттис в течение месяца должен представит Трампу новый план наступления на Ракку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты  для участия в операции по освобождению от боевиков города Ракка направят в Сирию еще 200 военнослужащих. 
URA-Inform
Ещё по теме:
"Исламское государство" запустило радиостанцию в Афганистане
Войска Ирака штурмуют Рамади, подконтрольный ИГ
В Москве решили закрыть Красную площадь из-за угроз ИГ
СБУ говорит об активности ИГ в Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ле Пен получила кредит в 9 млн евро от фирмы из Бутово
noimageЛукашенко: Россия пинает все договоры в хвост и в гриву!
noimageВзрыв в Париже, пять человек пострадали
noimageРоссийский активист Кара-Мурза отравлен Кремлем
noimageПостпред США в ООН: Санкции за аннексию Крыма сохранятся
Лента новостей
Загрузка...