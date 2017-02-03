Почему США ослабили санкции против России

В четверг "Минфин США ослабил санкции против российской спецслужбы ФСБ, введенные в конце декабря Бараком Обамой", пишет обозреватель Neue Zuercher Zeitung Беньямин Трибе. Тогда в качестве возмездия за российские кибератаки на президентские выборы в США, устроенные по указанию Кремля, Обама запретил американским компаниям заключать сделки с ФСБ. Эта мера, согласно российским сообщениям, вызвала "серьезное беспокойство в бизнес-кругах, поскольку она - скорее, в качестве побочного эффекта - ставила под сомнение экспорт американских IT-технологий и электроники".

Представитель Белого дома подчеркнул, что нынешний шаг - это не ослабление санкций, а лишь уточнение ограничительных мер, которое носит исключительно рутинный характер.

"Для ввоза в Россию любой электроники, имеющей технологию кодирования данных, компаниям приходится получать разрешение у ФСБ", - поясняет автор, подчеркивая, что это касается всего - от смартфонов и планшетов до беспроводных мышей для компьютеров. После указа Обамы эксперты ломали голову, является ли получение такого разрешения сделкой. Новое указание американского Минфина определяет, что отныне "приобретение лицензий и сертификатов у ФСБ на сумму до 5 тыс. долларов не является проблемой". Другие санкции в отношении ФСБ остались в силе. В частности, американским компаниям запрещается продавать любые товары российской спецслужбе, также власти не выдают лицензий на экспорт какой-либо продукции в Крым.

Москва, как заключает Трибе, "одарила нового президента США Дональда Трампа преждевременным лаврами, поскольку надеется на возобновление двусторонних отношений", однако "интерпретировать ослабление санкций против ФСБ в качестве большого шага весьма затруднительно".