Меланья Трамп переезжает в Белый дом

Об этом сообщает телеканал CNN.

"Миссис Трамп переедет в Вашингтон и будет жить в Белом доме по окончании учебного года (текущий учебный год завершится в июне 2017 года)", — заявила представитель Трамп Стефани Уинстон Волкофф.

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Согласно ее словам, до этого времени супруга президента будет жить "между двумя городами".

Также отметим, что после победы Трампа на президентских выборах сообщалось, что его супруга Меланья приняла решение дождаться окончания учебного года в интересах 10-летнего сына Трампов Бэррона. По словам Волкофф, Мелания Трамп “очень серьезно относится к своим обязанностям первой леди”.

Напомним, как сообщалось ранее, дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа Иванка Трамп показала, как семья готовится к переезду в Вашингтон.