Постпред США в ООН: Санкции за аннексию Крыма сохранятся

США сохранит действие санкций, которые были введены в отношении России за аннексию полуострова, до прекращения оккупации Крыма, сообщила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

"Восток Украины не единственная часть Украины, которая страдает от российской агрессии. США продолжают осуждать и призывать к немедленному прекращению российской оккупации Крыма. Крым — это часть Украины. Наши санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия будет сохранять контроль полуострова", — сказала она во время выступления на заседании Совета безопасности ООН в четверг.

Также Ники Хейли сообщила, что США призвали стороны конфликта на Донбассе, в том числе и подконтрольных России боевиков, к прекращению огня. "Мир должен быть восстановлен на востоке Украины, полностью должны выполняться Минские соглашения, которые США продолжают поддерживать. […] Мы призываем силы, поддерживаемые Россией, соблюдать режим прекращения огня. Минские соглашения предполагают отведение сил и средств обеими сторонами от линии столкновения. Эта формула прекращения огня — отведение сил и выведение вооружений с этих территорий — спасет жизни", — сказала она во время выступления на заседании Совета безопасности ООН в четверг.

По ее словам, ОБСЕ должно получить полный и беспрепятственный доступ к территориям Донбасса, для осуществления мониторинга.

Подобную позицию озвучивает и Великобритания. Постпреды Великобритании и США при ООН заявляют, что санкции против РФ должны действовать до возвращения Крыма Украине. "Санкции против России не могут быть сняты, пока этого не произойдет. Народ Украины должен решать будущее своей страны", — заявил постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.