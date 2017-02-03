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3 февраля 17, 12:59
Лукашенко: Россия пинает все договоры в хвост и в гриву!
Лукашенко
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Президент Беларуси подчеркнул, что его страна ни одного межгосударственного договора не нарушила.
Президент Бедаруси подчеркнул, что его страна ни одного межгосударственного договора не нарушила.

Глава ФСБ России Александр Бортников одним росчерком пера перечеркнул межгосударственное соглашение между Беларусью и РФ по государственной границе. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске.

"Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, ФСБшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ – 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что его страна "ни одного (межгосударственного с РФ) договора не нарушила". "Россия пинает их в хвост и в гриву", – отметил лидер Беларуси.

Лукашенко также заявил, что российско-белорусские отношения переживают кризис, а одна из причин этого – определенные силы в руководстве РФ, чьи действия расходятся с позицией главы государства.

"Действительно, там (в России) разные силы. К сожалению, они сегодня разные и в руководстве страны. И, что очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением и решениями самого президента", – резюмировал Лукашенко.

Как сообщалось, на этой неделе Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Беларусью. В белорусском МИДе назвали такое решение нарушением договоренностей между странами.
Korrespondent
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