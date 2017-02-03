Лукашенко: Россия пинает все договоры в хвост и в гриву!

Глава ФСБ России Александр Бортников одним росчерком пера перечеркнул межгосударственное соглашение между Беларусью и РФ по государственной границе. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске.

"Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, ФСБшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ – 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что его страна "ни одного (межгосударственного с РФ) договора не нарушила". "Россия пинает их в хвост и в гриву", – отметил лидер Беларуси.

Лукашенко также заявил, что российско-белорусские отношения переживают кризис, а одна из причин этого – определенные силы в руководстве РФ, чьи действия расходятся с позицией главы государства.

"Действительно, там (в России) разные силы. К сожалению, они сегодня разные и в руководстве страны. И, что очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением и решениями самого президента", – резюмировал Лукашенко.

Как сообщалось, на этой неделе Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Беларусью. В белорусском МИДе назвали такое решение нарушением договоренностей между странами.