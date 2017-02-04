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3 февраля 17, 16:02
Алиев встретится с Юнкером
Ильхам,Алиев
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы обсудить новое соглашение о партнерстве.

"Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник, чтобы обсудить новое соглашение о партнерстве. Это вызвало возмущенную реакцию у правозащитных организаций, которые критикуют Баку за нарушение прав человека", - сообщает Politico.

В письме, с которым ознакомилось Politico, 76 НКО призвали Еврокомиссию "использовать визит на высшем уровне, чтобы потребовать от президента Алиева приверженности к конкретным, долгосрочным реформам в правозащитной сфере".

Ранее на этой неделе два высокопоставленных чиновника ЕС встретились с Алиевым, чтобы обсудить отношения ЕС с Азербайджаном, который был назван "важным партнером ЕС" в заявлении Томаса Мэйр-Хартинга, директора Европейской службы по внешним делам.

"Отношения с Азербайджаном занимают важное место в попытках ЕС уменьшить свою газовую зависимость от России. Как ожидается, примерно 10 млрд кубометров газа должны поступать в ЕС из Азербайджана к 2019 году через Южный газовый коридор, проходящий через Грузию, Турцию, Албанию и Италию", - говорится в статье.
Inopressa
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