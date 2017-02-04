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3 февраля 17, 16:54
В Чехии премьер обматерил министра финансов
Богуслав Соботка
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Он написал, что министр "důkladně ojebal český stát" (основательно на**ал чешское государство).
Он написал, что министр "důkladně ojebal český stát" (основательно на**ал чешское государство).

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка обматерил у себя на странице в Facebook министра финансов страны Андрей Бабиш.

Он написал, что Бабиш своими операциями с ценными бумагами "důkladně ojebal český stát" ("основательно на**ал чешское государство").

Таким образом он возмутился тем, что Бабиш не платил налоги с оборота ценных бумаг. При премьер отметил, что намеренно использует "трамповскую лексику".

Позже он уточнил, что его страницу не взламывали.

"Да, Андрей Бабиш действительно чешское государство не жалел. Об этом надо говорить так, как есть", - написал премьер в Twitter.

В свою очередь министр финансов заявил, что это, вероятно, новый способ общения премьер-министра.

"Таких слов я от него никогда раньше не слышал. В любом случае я не сделал ничего противозаконного. Это ложь", - заявил Бабиш.

Отметим, Соботка обвиняет Бабиша в том, что тот не платил налоги с оборота облигаций холдинга Agrofert, используя для этого пробелы в законодательстве. Доходы Бабиша от облигаций составили 90 миллионов чешских крон на год.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков нецензурно выругался в эфире одного из российских телеканалов, а украинский генпрокурор Юрий Луценко обматерил адвоката Новинского.
Korrespondent
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