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3 февраля 17, 16:58
Путин прибыл в Венгрию
Путин
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В этот четверг Путин отправился в свой первый набег на Европу в эпоху Трампа. Идут разговоры об отмене санкций, бренд национализма переместился с периферии в центр.

"Когда президент России Владимир Путин в последний раз нанес визит в Венгрию, премьер-министр Виктор Орбан находился в осаде из-за своего автократического стиля, а Россия была изолирована за захват Крыма, и обоих политиков называли ксенофобами за их жесткое отношение к иммиграции, - напоминает Рик Лайман в The New York Times. - Через два года, в этот четверг, когда Путин отправился в свой первый набег на Европу в эпоху Трампа, все было по-другому. Оба политика чувствуют себя оправданными. Идут разговоры об отмене экономических санкций, наложенных на Россию за захват украинской территории. Их бренд национализма переместился с периферии в центр. Прозвучала нота триумфа, даже бахвальства".

"Мы все ощущаем - это в воздухе, - что мир в процессе существенной перестройки, - сказал Орбан на пресс-конференции в четверг после встречи. - Думаю, это создаст благоприятные условия для более крепких российско-венгерских отношений".

"И все-таки под триумфом таится напряженность. По словам аналитиков, ожидается, что визит будет довольно скромным, в связи с неуверенностью, окружающей новую администрацию Трампа. Намерения президента Трампа остаются неясными, и перспективы крупной сделки между Вашингтоном и Кремлем очень сомнительны, - говорится в статье. - Между тем лидеры по всей Европе вынуждены снова рассчитывать наилучшие способы уравновесить давление с Востока и Запада. Нигде эта потребность не ощущается так остро, как в Центральной и Восточной Европе, издавна разрывающихся между Россией и Западом".

"В связи с этим европейские и мировые лидеры пристально наблюдают за этим визитом. Они ищут намеки на то, как агрессивно Путин и лидеры-популисты вроде Орбана будут использовать новый международный климат и заявленное Трампом желание наладить отношения с Москвой, - утверждает автор. - Андраш Рас, эксперт по России из Католического университета Петера Пазманя в Будапеште, прогнозирует, что перезагрузка отношений между США и Россией приведет к "краткому медовому месяцу, не больше, и его скоро затмят конфликтующие интересы".

"Что касается Венгрии, "с российской стороны нет доверия к Орбану", по словам Раса. Венгерского лидера воспринимают, главным образом, как удобный инструмент для ослабления единства Европейского союза, полагает эксперт", - передает Лайман.

"И это взаимно, по мнению Балажа Орбана, директора по исследованиям Szazadveg Foundation, аналитического центра, консультирующего партию "Фидес", - говорится в статье.

"Фидес" не ощущает "химии" с русскими. Они не считают русских друзьями Венгрии, безусловно", - сказал Балаж Орбан.
Inopressa
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