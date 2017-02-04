Получат ли безвиз оккупированные регионы Грузии?

2 февраля депутаты Европарламента проголосовали за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран Шенгенской зоны. Теперь отмену виз для граждан Грузии предстоит утвердить Совету ЕС.

Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале Евросоюза вместе со вступлением в силу обновленного механизма приостановления безвизового режима.

Комментируя решение Европарламента, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе отметил, что безвизовый режим также касается жителей оккупированных территорий Грузии.

"Эта возможность доступна и им. Мы хотим, чтобы не только либерализация виз, но и другая польза, полученная на пути нашей евроинтеграции, была максимально доступна также жителям оккупированных территорий", — заявил Джанелидзе.

В то же время "МИД" непризнанной Абхазии заявил, что безвизовый режим для граждан Грузии не касается абхазцев. "Нет сомнений, что эта новая попытка Тбилиси втянуть граждан нашей страны в Грузию, как и все предыдущие, заведомо обречена на провал", — говорится в заявлении сепаратистских властей. При этом абхазцы сетуют, что якобы по вине Тбилиси им отказывают во въезде в страны ЕС.

Напомним, безвизовый режим касается краткосрочных поездок (до 90 дней в 180-дневный период) и относится к гражданам Грузии, имеющим биометрические паспорта.

Переговоры о безвизовом въезде граждан Грузии в ЕС велись с 2012 года.

В марте прошлого года Еврокомиссия предложила органам законодательной власти Евросоюза отменить визовый режим с Грузией. Еврокомиссия объяснила свое предложение внушительным прогрессом, которого, по ее мнению, Грузия добилась в реформировании своей судебно-правовой системы. По мнению еврокомиссаров, отмена виз укрепит культурные и деловые связи Евросоюза с Грузией.