Магнитные бури и неблагоприятные дни в феврале 2017 года

Помимо авитаминоза, на состоянии организма в зимний период сказываются недостаток солнечного света, низкие температуры, постоянные колебания атмосферного давления и влажности и прочие неблагоприятные климатические факторы. Поэтому, чтобы избежать негативного воздействия всех вышеперечисленных пунктов, в феврале необходимо особенно тщательно следить за своим здоровьем. К тому же завершающий месяц зимы 2017 ожидается достаточно неблагоприятным в плане солнечной активности, геомагнитной обстановки и магнитных бурь.





Расписание магнитных бурь на февраль 2017 года. Начнется февраль 2017 года с довольно сложного, неблагоприятного периода. На даты с 1 по 7 февраля прогнозируются сильные возмущения геомагнитного поля.





Самые неблагоприятные дни ожидаются в начале месяца – 3 февраля геомагнитные возмущения перерастут в магнитную бурю. В этот период может значительно ухудшиться самочувствие, и это смогут почувствовать абсолютно все, включая здоровых людей, которые не относятся к категории метеозависимых. Следующий всплеск геомагнитной активности ожидается уже 10 числа.





В это время могут быть такие негативные проявления со стороны самочувствия, как повышенная нервозность, раздражительность, немотивированная агрессия. После первой декады февраля 2017 года геомагнитная обстановка несколько нормализуется.





Легкие возбуждения магнитосферы ожидаются 14-15 февраля, 21 февраля, и еще в конце последнего зимнего месяца.





Итак, напряженная геомагнитная обстановка с вероятностью возникновения магнитных бурь в феврале 2017 года будет 1-7, 10, 14-15, 21 февраля и в конце месяца. Необходимо принимать во внимание, что неблагоприятное влияние магнитных бурь сохраняется на протяжении 3 суток после самой магнитной бури.





Как известно, магнитные бури способны значительно ухудшить самочувствие метеозависимого человека, но только если он окажется не подготовлен к ним. Если же при составлении своих планов учитывать прогнозы геомагнитной обстановки и магнитных бурь, можно уберечься практически от любых неприятностей, связанных с нестабильностью геомагнитного поля.





Существуют проверенные правила, позволяющие нейтрализовать неблагоприятное воздействие магнитных бурь. Повторим вкратце основные правила поведения, которые нужно соблюдать в неблагоприятные дни:





не планируйте на период магнитных бурь особо важных и ответственных мероприятий, а также дел, которые могут потребовать от Вас значительного физического и эмоционального напряжения, ограничьте активные занятия спортом;





чаще отдыхайте, а накануне наступления неблагоприятной даты постарайтесь хорошо выспаться;





если Вы страдаете любыми хроническими болезнями, позаботьтесь о том, чтобы иметь под рукой запас необходимых лекарств, своевременно обращайтесь за медицинской помощью при первых признаках обострения;





полностью исключите употребление алкоголя, ограничьте прием чая, кофе, других кофеиносодержащих продуктов, по возможности сократите количество выкуриваемых сигарет;

желательно на период напряженной геомагнитной обстановки отказаться от копченых, соленых, жирных и сладких продуктов;





не рекомендуется участвовать в общественных мероприятиях и азартных играх, желательно по возможности уединиться и ограничить общение;





можно начать принимать успокаивающие средства.





Напомним, что начинать придерживаться этих правил нужно за сутки до наступления периода повышенной геомагнитной активности и продолжать в течение трех суток после его завершения.





К числу неблагоприятных дней, которые нам предстоит пережить в феврале 2017 года, также нужно отнести Полутеневое Лунное и Кольцевое Солнечное затмения, которые произойдут соответственно 11 и 26 февраля 2017 года. Считается, что затмение начинает свое неблагоприятное воздействие за трое суток до его наступления и продолжает еще трое суток после. Таким образом, неблагоприятными периодами, связанными с влиянием затмений, будут периоды с 8 по 14 февраля и с 23 февраля по 1 марта включительно.





Затмением называется полное либо частичное загораживание одного из светил другим. Как Солнечные, так и Лунные затмения случаются ежегодно. В каждом году бывает от четырех до семи затмений. Происходят затмения всегда попарно. Если вначале происходит Солнечное затмение, то за ним следует затмение Луны, и наоборот. Продолжительность затмений варьируется в интервале от нескольких секунд до двенадцати минут, однако далеко не каждое затмение является видимым, то есть не каждое затмение можно наблюдать в данной конкретной местности. Затмения Солнца обязательно совпадают с новолуниями, а затмения Луны – с полнолуниями.





С давних времен затмения вызывали у человека ужас перед непонятным природным явлением и трактовались как бич Божий и предзнаменования несчастий. И действительно, в периоды действия Солнечных и Лунных затмений значительно ухудшается самочувствие, и обостряются все хронические заболевания. Повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, из-за этого растет число инсультов, инфарктов и гипертонических кризов. В этот период страдает также и психика людей, нарушается мыслительная деятельность, возрастает число психических расстройств, суицидов. Может возникнуть чувство немотивированного беспокойства, смутной тревоги или даже паники. Как следствие происходит больше техногенных катастроф и аварий, связанных с человеческим фактором.





Природа также реагирует на затмения Луны и Солнца. Чаще, чем в другое время, происходят землетрясения, шторма, цунами и другие аналогичные происшествия. Принимая во внимание все вышесказанное, становится понятно, что игнорировать информацию о времени наступления затмений Солнца и Луны очень неразумно. Зная о свойствах затмений и учитывая эту информацию при составлении своих планов, Вы сумеете избежать огромного количества неприятных неожиданностей.





Тем не менее, периоды затмений имеют и свои положительные стороны.

Во-первых, считается что такие периоды очень хорошо способствуют отказу от вредных зависимостей и привычек – Вы сможете быстрее адаптироваться к новому образу жизни.

Во-вторых, людей творческих в это время может посетить вдохновение и озарение.





В периоды негативного воздействия Лунных и Солнечных затмений советуем не предпринимать ничего грандиозного, не выносить каких-либо судьбоносных решений, так как вероятность ошибок и промахов из-за неадекватной оценки окружающей действительности очень велика. Не стоит слишком доверять интуиции – она оказывается как бы «заблокированной» в этот период. Парадокс состоит в том, что многих буквально тянет именно в это время поменять что-нибудь в своей жизни. Воздержитесь от заключения особо крупных сделок, совершения дорогостоящих покупок. Противопоказаны любые хирургические операции (за исключением неотложных случаев) по причине их непредсказуемых последствий. Не стоит также пребывать в местах массового скопления людей, так как паника может быть очень легко вызвана любой мелочью. Главный совет на время влияния затмений – не нужно провоцировать жизнь на различные важные происшествия, но в случае, когда они самопроизвольно «свалились на голову», постараться своевременно, адекватно и без раздражения на них отреагировать.





Непосредственно в день затмения нельзя:





— выяснять отношения;

— смотреть на затмение;

— переутомляться;

— водить машину (в случае крайней необходимости делать это очень осторожно);

— контактировать с толпой;

— распивать спиртные напитки;

— принимать участие в азартных играх;

— проводить хирургические операции;

— совершать крупные покупки или сделки.









Непосредственно в день затмения нужно:





— внимательно наблюдать за своим состоянием;

— немедленно обращаться за врачебной помощью при любых недомоганиях;

— стараться сохранять уравновешенность и спокойствие;

— принимать контрастный душ;

— верующим людям молиться.





Лучше всего спасают от любых негативных космических влияний правильный образ жизни, хорошее настроение и здоровая энергетика. Для этого нужно не допускать плохих, мрачных, а также недобрых мыслей и воспитывать в себе позитивное мировоззрение. Гоните прочь любые сомнения в том, что все закончится благополучно. И все непременно будет замечательно!





Источник: geomagstorm.ru