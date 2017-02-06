В Румынии 500 тысяч граждан требуют отставки правительства

Люди в столице продолжают приходить на площадь перед зданием кабинета министров. Манифестанты провели своеобразный флешмоб и зажгли одновременно экраны мобильных телефонов и фонарики. Акцию поддержали и в других городах страны.





Каждый час протестующие исполняют гимн Румынии. В руках у манифестантов плакаты с лозунгами, направленными против правительства и правящей Социал-демократической партии во главе с Ливиу Драгня.













Люди требуют отставки правительства, однако премьер-министр Сорин Гриндяну заявлял, что не покинет пост.





Это крупнейший митинг с декабря 1989 года, когда была свергнута власть компартии во главе с Николае Чаушеску.













Ранее кабинет министров отказался от поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Однако протесты не прекращаются.



