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5 февраля 17, 22:54
В Румынии 500 тысяч граждан требуют отставки правительства
Протест в Румынии
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В Румынии на улицы городов вышли около 500 тысяч противников правительства, в том числе 300 тысяч в Бухаресте.
Люди в столице продолжают приходить на площадь перед зданием кабинета министров. Манифестанты провели своеобразный флешмоб и зажгли одновременно экраны мобильных телефонов и фонарики. Акцию поддержали и в других городах страны.

Каждый час протестующие исполняют гимн Румынии. В руках у манифестантов плакаты с лозунгами, направленными против правительства и правящей Социал-демократической партии во главе с Ливиу Драгня.



Люди требуют отставки правительства, однако премьер-министр Сорин Гриндяну заявлял, что не покинет пост.

Это крупнейший митинг с декабря 1989 года, когда была свергнута власть компартии во главе с Николае Чаушеску.



Ранее кабинет министров отказался от поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Однако протесты не прекращаются.

Источник: lenta.ru
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