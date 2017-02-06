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6 февраля 17, 10:50
Елизавета II празднует "сапфировый" юбилей правления - ФОТО
Елизавета II
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В понедельник, 6 февраля, Королева Великобритании Елизавета II отмечает уникальны юбилей.

Сегодня исполняется 65 лет, как Елизавета пребывает на троне. Свой "сапфировый" юбилей, который является рекордом Британии, она намерена провести тихо и посвятить его воспоминаниям об отце, поскольку она стала королевой в день его гибели.

Как сообщает Daily Mail, знаменательная дата будет отмечена артиллерийским салютом в Грин-парке и коротким выступлением оркестра Королевской артиллерии. 89 лошадей провезут по парку шесть пушек времен Первой мировой войны, а затем последует артиллерийский салют в лондонском Тауэре.

При этом дополнительных празднований не ожидается.

К этому дню также Британский Королевский монетный двор выпустил коллекционные монеты. На лицевой стороне монет, отчеканенных из разных металлов и потому разнящихся по стоимости - профиль королевы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Королева Великобритании 90-летняя Елизавета II установила новый мировой рекорд. Она стала монархом, который правил дольше всех в стране. Этот титул Елизавета получила после смерти короля Таиланда Пхумипона Амульядета. 89-летний правитель взошел на престол в 1946 году, за шесть лет до Елизаветы.
URA-Inform
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