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6 февраля 17, 13:49
В Кремле не согласны со словами Трампа об Иране
Песков
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Москва и Тегеран имеют добрые партнерские отношения и дорожат ими.
Москва и Тегеран имеют добрые партнерские отношения и дорожат ими. В Кремле не согласились со словами американского президента Дональда Трампа об Иране.

Накануне Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один". Он также пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций.
"Мы не согласны с такой постановкой вопроса", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москва и Тегеран имеют добрые партнерские отношения и дорожат ими.

По его словам, в Кремле сожалеют в связи с принятием новых санкций США против Ирана.

Песков отметил, что позиции Москвы и Вашингтона диаметрально расходятся по ряду вопросов международной и региональной политики.
"Это вместе с тем не может и не должно являться препятствием для выстраивания нормальных коммуникаций и прагматических взаимовыгодных отношений между Россией и США", — добавил он.
Отметим, СМИ сообщили, что США хотят вбить клин между Россией и Ираном.
Korrespondent
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