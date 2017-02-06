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6 февраля 17, 13:50
Великобритания против смягчения санкций в отношении России
Борис Джонсон
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Борис Джонсон считает, что давление на Россию нужно продолжать.
Борис Джонсон считает, что давление на Россию нужно продолжать.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выступил против смягчения европейских санкций против России.

"Великобритания будет настаивать на том, что причин смягчать санкции сейчас нет. Нужно продолжать оказывать давление на Россию", – сказал министр журналистам в преддверие Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Такую же точку зрения высказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Как минимум, санкции нужно сохранить, потому что мы не видим причин для их снятия", – сказал Линкявичюс.

Как сообщал Коррепондент.net, в Евросоюзе изучают возможность продления санкций против России. По информации Bloomberg, ограничения планируется пролонгировать на шесть месяцев.

Напомним, 15 сентября 2016 года ЕС в очередной раз продлил действие антироссийских санкций до марта 2017 года.
Korrespondent
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