Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.08
USD
27.08
RUB
0.46
EUR
29.09
USD
27.14
RUB
0.46
EUR
29.82
USD
27.71
RUB
0.47
Новости
Мир
6 февраля 17, 16:45
Администрация Трампа выдала заявление о конфликте в Украине
Трамп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Администрация Трампа усилила недоумение по поводу ее политики по России и Украине, когда выпустила заявление после переговоров Трампа с Порошенко, в котором признается участие России в конфликте, однако неправильно указано место боевых действий.

"Администрация Трампа усилила недоумение по поводу ее политики по России и Украине, когда выпустила заявление после телефонных переговоров [Трампа] с украинским президентом, в котором признается участие России в конфликте, однако неправильно указано место боевых действий", - сообщает Джеймс Марсон в The Wall Street Journal. 

В заявлении Белого дома приводится обещание Трампа работать с Украиной, Россией "и всеми остальными сторонами, вовлеченными в конфликт, чтобы помочь им восстановить мир на границе". Между тем "конфликт, который снова разгорелся на прошлой неделе, происходит по 250-мильной линии фронта на территории Восточной Украины", отмечает журналист.

"Администрация президента Украины сообщила, что Порошенко поблагодарил Трампа за его "твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" и что Порошенко отправляет в Вашингтон своего министра иностранных дел для подготовки президентского визита. В заявлении Белого дома сказано, что президенты обсудили "потенциал для встречи в ближайшем будущем".

"Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко отметил в Twitter, что в заявлении Белого дома Россия признана стороной данного конфликта, тогда как другие западные правительства обычно обходили этот момент, ограничиваясь упоминанием поддерживаемых Россией сепаратистов", - говорится в статье.
Inopressa
Ещё по теме:
Зачем Орбан Путину
Россия - точка пересечения Трампа и Папы Франциска
Почему США ослабили санкции против России
Российский активист Кара-Мурза отравлен Кремлем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Протестующие собрались в Барселоне в поддержку Маса - ФОТО
noimageКак Путин может бороться с исламизмом,если дружит с Ираном
noimageКомменты Трампа о России вызвали замешательство и критику
noimageВ Эстонию из США прибыла тяжелая военная техника
noimageАсад наступает западнее Пальмиры
Лента новостей
Загрузка...