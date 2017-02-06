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6 февраля 17, 17:04
В Эстонию из США прибыла тяжелая военная техника
армия США
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В Эстонию на станцию Тапа прибыла рота тяжелой техники из США, а именно танки и боевые машины пехоты.

Об этом сообщает пресс-служба первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии.

Как сообщается, личный состав подразделения прибыл в Эстонию в прошлую пятницу. 

"Рота 173-й воздушно-десантной бригады США, размещенная в Тапа, покинет Эстонию во второй половине февраля. Ей на смену придет рота 1-го батальона 69-го броневого полка", - сообщили в пресс-службе.

Также отметим, что вооружение роты состоит из четырех танков M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley. Кроме того, 69-й броневой полк входит в состав боевого подразделения третьей бригады четвертой пехотной дивизии США, которое с этого года будет размещаться на восточном фланге НАТО.

Напомним, как сообщалось, избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает НАТО важной, но устаревшей организацией.
URA-Inform
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