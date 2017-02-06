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6 февраля 17, 17:57
Протестующие собрались в Барселоне в поддержку Маса - ФОТО
каталония
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Тысячи протестующих собрались вокруг суда в Барселоне, где должны судить бывшего главу Каталонской автономии Артура Маса.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, экс-главу обвиняют в проведении незаконного референдума по отделении Каталонии в 2014 году.

Кроме того, по итогам незаконного референдума в ноябре 2014 года, 80% проголосовавших поддержало идею независимости Каталонии. В совю очередь до проведения референдума министр юстиции Испании Альберто Руис-Гальярдон сообщил о незаконности референдума, что повлияло на явку – около 38% избирателей пришли на участки.

"Масу, которого обвиняют в неповиновении государству, грозит до 10 лет запрета на политическую деятельность", - говорится в сообщении.

Ранее областная администрация Каталонии пообещала о возможности проведения нового референдума, в рамках испанского законодательства. Однако премьер-министр Испании Мариано Рахой исключает возможность проведения такого референдума.

"Мы можем говорить, но все должны подчиняться закону", - подчеркнул Рахой.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее жители Калифорнии будут голосовать за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является "неотъемлемой частью США", а конституция Соединенных Штатов - "основным законом страны". Сам референдум могут назначит весной 2019 года.
URA-Inform
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